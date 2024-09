SBI TOP v tem tednu pridobil nekaj več kot pol odstotka

Ljubljana, 20. septembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je ta teden pridobil 0,59 odstotka. Rast so med drugim dosegle delnice Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav, najbolj pa so se pocenile delnice Telekoma Slovenije. V petih dneh je bilo sklenjenih za skupno 10,3 milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke.