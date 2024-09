V polfinalu vsi kanuisti in Eva Alina Hočevar

Seu d'Urgell, 20. septembra - drugi tekmovalni dan svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v La Seu d'Urgellu, ki je letošnja zadnja postojanka za slalomiste, so v dopoldanskem delu programa v kvalifikacijah nastopili kanuisti in kanuistke. Vsi trije kanuisti so uspešno napredovali v polfinale, med dekleti je to uspolo le Evi Alini Hočevar.