Socialni partnerji z dogovorom o 100-odstotni uskladitvi olajšav in dohodninske lestvice

Ljubljana, 20. septembra - Socialni partnerji so na seji strokovnega odbora Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) za področje financ in davčne zakonodaje dosegli soglasni dogovor o uskladitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2025 v višini 100 odstotkov rasti povprečne mesečne plače za junij 2024 glede na junij 2023. Za zaposlene to pomeni višje neto plače.