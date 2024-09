Newyorške borze uvodoma pod gladino

New York, 20. septembra - Indeksi na newyorških borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče. Vlagatelji so nekoliko zadržani po zadnjih dneh večjih rasti, ki jih je povzročila ameriška centralna banka z znižanjem ključne obrestne mere, s čimer želi spodbuditi povpraševanje in pomagati ohlajajočemu se trgu dela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.