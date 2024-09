Mladi jedrski strokovnjaki v Ljubljani o prednostih jedrske energije

Ljubljana, 20. septembra - Mreža mlade generacije, ki deluje pod okriljem Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, je danes v Ljubljani pripravila informativni dogodek v sklopu globalne pobude Stand Up for Nuclear. Javnosti so predstavili prednosti jedrske energije, odgovarjali na morebitne pomisleke in podprli gradnjo novih jedrskih elektrarn v Sloveniji.