V več mestih na Hrvaškem protesti zaradi primera osiješkega ginekologa

Zagreb, 20. septembra - V 17 hrvaških mestih so danes potekali protesti zaradi primera ginekologa osiješkega kliničnega centra, ki je pol leta po obsodbi za posilstvo pacientke še vedno delal v tej zdravstveni ustanovi. Protestniki so zahtevali odstop ministra za zdravstvo ter drugih odgovornih za to, da je obsojeni ginekolog še naprej opravljal svoje delo.