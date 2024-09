Policisti 44-letniku zasegli domnevno prepovedane droge

Nova Gorica/Ajdovščina, 20. septembra - Policisti so v četrtek med hišno preiskavo pri 44-letniku v Ajdovščini našli manjši prirejen prostor za gojenje prepovedanih drog, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Zasegli so domnevno prepovedane droge in številne predmete za gojenje konoplje. Moškega bodo na podlagi testov kazensko ovadili, so pojasnili na upravi.