V Kranju končana prva faza Parka krožnega gospodarstva

Kranj, 21. septembra - Komunala Kranj je zaključila prvo fazo gradnje Parka krožnega gospodarstva Zarta v Kranju, ki obsega novo parkirišče, novo avtobusno postajališče z e-polnilnico in hranilnik električne energije. Novo pridobitev so namenu uradno predali v petek popoldan. Sledila bo gradnja druge faze, ki bo predvidoma zaključena do konca leta 2026.