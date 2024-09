Zveza organizacij pacientov za anonimni sistem prijave zdravniških napak

Ljubljana, 20. septembra - Zveza organizacij pacientov Slovenije je na današnji novinarski konferenci opozorila na izzive kakovosti in varnosti v zdravstvu. Predlagali so uvedbo anonimnega sistema za prijavo zdravniških napak. Izpostavili so tudi problem javnega in zasebnega zdravstva, kjer morajo pacienti izbirati med dolgo čakalno vrsto ali plačilom.