Ministrstvo s strategijo za krepitev primarne ravni zdravstva

Ljubljana, 20. septembra - Strategija razvoja primarne ravni zdravstvenega varstva do leta 2031 po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Iztoka Kosa prinaša izboljšave na področju organizacije, digitalizacije in dostopnosti zdravstvenih storitev. Te bodo hitrejše, enakopravnejše, bolj dostopne in kakovostnejše, je dejal na novinarski konferenci.