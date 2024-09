Ob prenovi Prešernove domačije izdelani tudi načrti za sosednji objekt

Vrba, 21. septembra - Medtem ko potekajo dela za obnovo in preureditev Prešernove domačije v Vrbi v sodoben muzejski kompleks, so na ministrstvu za kulturo že pripravili tudi načrt za sosednji objekt. V njem bodo gostinski lokal, večji prostor za kulturne dogodke in rezidenca za umetnike. Kdaj bodo načrti uresničeni, pa še ni znano.