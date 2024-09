Udeleženci javne razprave za čim prejšnji sprejem novega zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 20. septembra - Na javni razpravi o predlogu novega zakona o visokem šolstvu v državnem svetu so prisotni izpostavili težnjo, da se v prve letnike študija znova uvede športno dejavnost. Kljub pripombam, med drugim glede ukinitve izrednega študija in zasebnih fakultet, so ocenili, da je treba zakon, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, čim prej sprejeti.