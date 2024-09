Po mnenju strokovnjakov si mora Slovenija zagotoviti lasten vir električne energije

Celje, 20. septembra - Na Mednarodnem obrtno-podjetniškem sejmu v Celju so danes pripravili omizje o soočanju z energetsko krizo. Strokovnjaki s področja energetike in ekonomije so si bili enotni, da mora Slovenija, če želi preprečiti novo krizo, zagotoviti lasten vir električne energije in zmanjšati odvisnost od uvoza energije iz tujine. Podpirajo drugi blok nuklearke.