Osumljenec z goljufijo oškodoval državni proračun

Maribor, 20. septembra - Mariborski kriminalisti vodijo predkazenski postopek proti osumljencu, ki naj bi z goljufijo in ponarejanjem listin protipravno pridobil oziroma poskušal pridobiti sredstva iz državnega proračuna. To naj bi storil prek javnega naročila za dobavo artiklov državnega organa, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.