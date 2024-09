V Portorožu bo vrata ponovno odprla NT konferenca

Portorož, 23. septembra - V Portorožu se danes začenja 29. poslovno-tehnološka NT konferenca, največji tovrstni dogodek v državi. Na tridnevni konferenci, ki letos v ospredje postavlja umetno inteligenco in kibernetsko varnost, se bo zbralo več kot 2000 domačih in tujih strokovnjakov s področju tehnologije in poslovanja. Osrednji del konference bo v torek.