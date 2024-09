Odvetniki: Domnevne žrtve spolnih napadov al Fayeda z vsega sveta

London, 20. septembra - Nekdanjega lastnika znane londonske veleblagovnice Harrods Mohameda al Fayeda vsaj 37 žensk obtožuje spolnega nasilja, so danes sporočili odvetniki, ki so dejali, da bodo vložili civilno tožbo proti Harrodsu. Obtožbe o spolnem napadu proti al Fayedu, ki je umrl lani, prihajajo od žensk po vsem svetu, so še dejali odvetniki.