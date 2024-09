EU zagotavlja pomoč za Češko in Poljsko po poplavah

Bruselj, 20. septembra - Evropska unija je na prošnjo Češke in Poljske v okviru mehanizma civilne zaščite mobilizirala pomoč za države v vzhodni in srednji Evropi, ki so jih v zadnjem tednu prizadele hude poplave, so danes sporočili iz Bruslja. Predsednica Evropske komisije je ob tem v četrtek napovedala deset milijard evrov za pomoč prizadetim državam.