Štajerska avtocesta zaradi gorečega tovornega vozila zaprta med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani

Blagovica, 20. septembra - Štajerska avtocesta je zaradi gorečega tovornega vozila zaprta med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti, poroča prometnoinformacijski center.

Zastoji pa so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, kjer zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golo Rebro proti Celju.

O zastojih poročajo še s primorske hitre ceste pred Bertoki proti Ljubljani, ceste Trebnje-Mokronog pri Mirni zaradi delovne zapore in s cesti Šmarje-Koper.