Slovenija po orkanu Beryl zagotovila pomoč otočju Sveti Vincencij in Grenadini

Ljubljana, 20. septembra - Trije najbolj uničeni otoki Canouan, Mayreau in Union v karibskem otočju Sveti Vincencij in Grenadini, ki ga je julija prizadel orkan Beryl, so v preteklem tednu prejeli slovensko humanitarno pomoč, so danes sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).