Iskraemeco z novimi trgi in produkti ustvarja rast

Kranj, 21. septembra - Kranjski Iskraemeco je lani ustvaril petodstotno rast prihodkov od prodaje, ki so znašali 166 milijonov evrov. Trend rasti se nadaljuje tudi letos. Podjetje se širi na nova tržišča in hkrati širi ponudo z novimi rešitvami na področju e-mobilnosti, upravljanja vodnih virov in digitalnih platform.