Pri evropskem projektu za nadzor pirotehničnih izdelkov sodelovala tudi Slovenija

Ljubljana, 20. septembra - Šest držav članic EU, med njimi tudi Slovenija, in Norveška je v okviru združenja Prosafe sodelovalo pri evropskem projektu nadzora trga na področju pirotehničnih izdelkov. Projekt se je začel maja 2022 in se po 26 mesecih končuje. Med drugim je privedel do tega, da se s trga EU odstranjuje 17 nevarnih pirotehničnih izdelkov.