Število razseljenih v zahodni in osrednji Afriki strmo naraslo

Abidjan, 20. septembra - V zahodni in osrednji Afriki se je število beguncev in prisilno razseljenih oseb v zadnjih petih letih podvojilo, je v četrtek sporočil Urad visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR). Po napovedih urada bo število do konca leta naraslo na 14 milijonov.