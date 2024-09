Na kolegiju predsednice DZ ostra debata o dostojnem obnašanju na sejah

Ljubljana, 20. septembra - Na kolegiju predsednice DZ so potrdili dnevni red seje DZ, ki se bo s poslanskimi vprašanji ministrom in ministricam začela v ponedeljek. Predsednik vlade Robert Golob bo nanje odgovarjal v torek, 1. oktobra. Nato se je vnela ostra debata o dostojnosti obnašanja poslancev in ministrov na sejah delovnih teles DZ.