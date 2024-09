Bolezen opičjih koz v Afriki za zdaj ni pod nadzorom

Adis Abeba, 20. septembra - Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (Africa CDC) je v četrtek sporočil, da bolezen opičjih koz oz. mpox v Afriki ni pod nadzorom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Od začetka leta so v 15 afriških državah skupno zabeležili več kot 29.000 primerov bolezni in več kot 700 smrti.