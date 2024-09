Svet Evrope pozdravlja ureditev sodnega varstva za bančne razlaščence

Strasbourg, 20. septembra - Odbor ministrov Sveta Evrope pozdravlja ureditev sodnega varstva za bančne razlaščence v Sloveniji ter pričakuje hitro in dosledno izvajanje zakonskih določil in z njimi povezanih postopkov. Kot so sporočili po srečanju v Strasbourgu, od pristojnih v Sloveniji pričakujejo poročanje o napredku v postopkih na podlagi zakona.