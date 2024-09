V Ljubljani znova preplet vokalne glasbe in Plečnikove arhitekture

Ljubljana, 22. septembra - V Ljubljani se danes začenja peti koncertni cikel Plečnik in a-cappella, v katerem se dopolnjujeta vokalna glasba in arhitektura mojstra Plečnika, ki je vpisana na Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine. Na petih slikovitih Plečnikovih lokacijah po mestu bo znova nastopilo pet atraktivnih vokalnih zasedb.