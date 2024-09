Ob mednarodnem dnevu gluhih pozivi k vključenosti v družbo

Ljubljana, 21. septembra - Letošnji slogan mednarodnega dneva gluhih, ki ga na tretjo soboto v septembru obeležujemo od leta 1958, je Želim biti del vključujoče družbe. Ob tem v zvezi društev gluhih in naglušnih pozivajo k vključenosti gluhih v družbo in opozarjajo na njihove vsakdanje izzive, kot so omejen dostop do informacij, zaposlitvene možnosti in izobraževanje.