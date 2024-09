Ljubljanska borza uvodoma brez večjih premikov

Ljubljana, 20. septembra - Dopoldansko trgovanje na Ljubljanski borzi ni prineslo večjih sprememb. Indeks SBI TOP je bil ob 11.30 0,04 odstotka pod izhodiščem. V prvi kotaciji so sicer v rdečem le delnice NLB (-0,81 odstotka) in Telekoma Slovenije (-0,70 odstotka). Najbolj prometne so delnice Save Re - lastnika jih je doslej zamenjalo za nekaj več kot 217.000 evrov.