Guterres ob mednarodnem dnevu miru: Rešitve so v naših rokah

New York/Ljubljana, 21. septembra - V svetu danes obeležujemo mednarodni dan miru, ki je letos posvečen gojenju kulture miru. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v poslanici opozoril, da nas ta dan opominja, da so rešitve v naših rokah. "Gojiti kulturo miru pomeni zamenjati delitve, nemoč in obup s pravičnostjo, enakostjo in upanjem za vse," je poudaril.