Umrla etnomuzikologinja in glasbenica Mira Omerzel - Mirit

Ljubljana, 20. septembra - V 68. letu starosti je umrla etnomuzikologinja, glasbenica, pisateljica, zbiralka in raziskovalka predklasičnih in ljudskih glasbil Mira Omerzel - Mirit. Delovala je kot raziskovalka etnomuzikološke dediščine in zvoka, je objavljeno na spletni strani Slovenskega glasbenoinformacijskega centra - Sigic.