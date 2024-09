V Nemčiji avgusta cene pri proizvajalcih padle manj od pričakovanj

Berlin, 20. septembra - V Nemčiji na račun cenejših energentov še naprej beležijo padec cen na ravni proizvajalcev. Avgusta letos so cene medletno upadle za 0,8 odstotka, kar je enako kot julija. Analitiki so pričakovali padec cen za en odstotek. Na mesečni ravni so se cene avgusta znova zvišale za 0,2 odstotka, medtem ko so analitiki menili, da se ne bodo spremenile.