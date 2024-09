V Slovenj Gradcu razstava z mednarodnega natečaja otroške ustvarjalnosti

Slovenj Gradec, 20. septembra - Koroška galerija likovnih umetnosti je dopoldne odprla razstavo izbranih del z 32. natečaja za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo. Na natečaj je prispelo več kot 900 del iz Slovenije in tudi iz japonskega mesta Myoko, ki je partnersko mesto Slovenj Gradca. Razstavo so odprli v sklopu Mirovniškega festivala, ki poteka v mestu.