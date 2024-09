GZS opozarja na tveganja zaradi drage elektrike in višje omrežnine

Ljubljana, 20. septembra - Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) nasprotuje nacionalnemu energetskemu in podnebnemu načrtu (NEPN) Slovenije, saj po njihovem mnenju prinaša visoke cene elektrike, v njem pa tudi niso predvidena sredstva za zeleni prehod gospodarstva. Kritični so tudi do višje omrežnine, zato bo GZS preučila pravna sredstva za zaščito podjetij.