SI-CERT svari pred novo obliko phising napada, ki cilja na slovenska podjetja

Ljubljana, 20. septembra - V nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT so zaznali novo, naprednejšo verzijo phishing napada, ki cilja na različna slovenska podjetja. Goljufi se prek elektronske pošte in telefonskega klica predstavljajo kot uslužbenci slovenskih bank in poskušajo pridobiti podatke o bančnih računih podjetij.