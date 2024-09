Z urejanjem brežin ob Savi znova privabili številne breguljke

Ljubljana, 20. septembra - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana ob Savi v Sneberjah tudi letos uredilo peščene brežine za gnezdenje breguljk, najmanjše vrste lastovk v Sloveniji. Lani je bila njihova kolonija tam rekordno velika, a so mnoga legla uničile poplave. Letos so se številne breguljke vrnile.