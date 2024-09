Zapora Glavnega mostu v Mariboru podaljšana do 20. oktobra

Maribor, 20. septembra - Mestna občina Maribor je zaporo Glavnega mostu za avtomobilski promet, ki jo je uvedla avgusta zaradi sanacijskih del in dogodkov, podaljšala do 20. oktobra. Ta prometni režim želi namreč preizkusiti še ob začetku študijskega leta. Zaprtje močno odmeva v javnosti, predvsem pešci in kolesarji so zelo zadovoljni, avtomobilisti pa večinoma kritični.