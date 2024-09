Hrvaško-slovenska zasedba Freekind za 15. obletnico Kina Šiška

Ljubljana, 20. septembra - Center urbane kulture Kino Šiška bo nocoj proslavil 15-letnico delovanja. Za praznovanje obletnice so povabili hrvaško-slovensko dvojico Freekind, v kateri sta se iz ljubezni do rhythm and bluesa, hip-hopa in soula združili pianistka in pevka Sara Ester Gredelj ter bobnarka Nina Korošak Serčič. Predstavili bosta nov EP Good News.