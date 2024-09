Na Slomu srečanje vzgojiteljev, učiteljev in katehetov

Šentjur, 21. septembra - Na Slomu in Ponikvi pri Šentjurju bo dopoldne potekalo tradicionalno srečanje vzgojiteljev, učiteljev in katehetov, ki ga vsako leto ob Slomškovem dnevu skupaj organizirajo Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Slovenski katehetski urad in Župnija Ponikva. Po dogodku na Slomu bo potekala sveta maša v župnijski cerkvi na Ponikvi.