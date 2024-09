Pri Osnovni šoli Stična bodo odprli prizidek

Ivančna Gorica, 20. septembra - Občina Ivančna Gorica bo danes odprla prizidek oz. četrti tovrstni trakt k Osnovni šoli (OŠ) Stična, s katerim je šola pridobila šest klasičnih in tri manjše učilnice, pet kabinetov, v katerih so prostor dobili učitelji dodatne strokovne pomoči, sanitarije in prostor za hišnika. Naložbo je izvedel anonimni donator v sodelovanju z občino in šolo.