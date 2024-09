V Talumu po akciji s šolarji postavili skulpturo 70 metuljev iz aluminija

Kidričevo, 20. septembra - V kidričevskem Talumu so v sodelovanju s še nekaj partnerji izpeljali trajnostni projekt AL 4ever/AL za vedno, ki je mladim približal aluminij in jih hkrati osveščal o pomenu reciklaže in skrbi za naravo. V sklopu 13. dneva inovativnosti so dopoldne pred podjetjem slovesno postavili skulpturo 70 metuljev iz aluminija.