Pri 41-letniku iz Pesnice našli večje količine konoplje

Maribor, 20. septembra - Mariborski kriminalisti so po torkovih hišnih preiskavah prijeli 41-letnega moškega z območja Pesnice, ki ga utemeljeno sumijo neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. S kazensko ovadbo so ga privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega po zaslišanju odredil sodno pridržanje.