Najstnika v New Yorku ukradla vlak podzemne železnice

New York, 20. septembra - Newyorška policija je ta teden aretirala 17-letnega fanta in dekle, ki sta prejšnji teden ukradla vlak podzemne železnice. Par se je z ukradenim vlakom uspel na kratko zapeljati po progi, nato pa sta trčila v parkiran vlak in peš pobegnila s prizorišča, poročajo lokalni mediji.