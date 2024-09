Newyorške borze končale v zelenem

New York, 19. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so dosegle nove rekorde, saj so vlagatelji pozdravili potezo ameriške centralne banke Federal Reserve, ki je znižala obrestne mere, da bi zaščitila trg dela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.