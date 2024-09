Delo o interesih v zdravstvu (20. 9.)

Ljubljana, 19. septembra - Brigite Ferlič Žgajnar v komentarju Onemogočeni kirurg se vrača piše o vrnitvi srčnega kirurga Tomislava Klokočovnika v celjsko bolnišnico in interesih v zdravstvu. Avtorica poudarja, da je Klokočovnik v bolnišnici nehal najemati prostore in operirati, saj so ga odslovili. Kasneje je vlada bolnišnici za operacije na odprtem srcu namenila sredstva.