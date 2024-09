Budimpešta, 19. septembra - Slovenski šahisti so v osmem od enajstih krogov šahovske olimpijade v Budimpešti premagali Andoro s 3,5:0,5 in ji v vlogi favoritov oddali le pol točke. Slovenke so s Kitajsko, eno osrednjih ekip v boju za odličja, izgubile z 0:4.