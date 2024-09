Pristojno ministrstvo bo predstavilo strategijo razvoja primarnega zdravstva

Ljubljana, 20. septembra - Na ministrstvu za zdravje bodo danes predstavili Strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031, ki jo je vlada sprejela prejšnji četrtek. Strategija postavlja temelje za celovit in usklajen pristop k izboljšanju primarnega zdravstvenega varstva, so sporočili z ministrstva.