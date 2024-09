Ljubljana, 19. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale, da je vlada potrdila kandidaturo Marte Kos za evropsko komisarko. Ta je napovedala, da bo kot evropska komisarka za širitev intenzivno sodelovala z državami Zahodnega Balkana in z Ukrajino, Gruzijo, Moldavijo in Turčijo.