Von der Leyen napovedala deset milijard evrov za pomoč državam po poplavah

Vroclav, 19. septembra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes med obiskom v Vroclavu na Poljskem napovedala deset milijard evrov za pomoč državam članicam EU, ki so jih v zadnjih dneh prizadele uničujoče poplave. Te so opustošile dele srednje in vzhodne Evrope ter skupno terjale 24 smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.