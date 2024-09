Udeleženci na konferenci o prometni varnosti izpostavili pomen preventivnih ukrepov

Ljubljana, 19. septembra - Agencija za varnost prometa (AVP) je v Evropskem tednu mobilnosti soorganizirala mednarodno konferenco o prometni varnosti ranljivih skupin, zlasti starejših. Gostje so izpostavili pomen preventivnih ukrepov za varnost v prometu, denimo nošenje varnostne čelade in vzpostavitev reševalnega pasu, so na AVP zapisali v sporočilu za javnost.