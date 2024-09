Francoski premier Barnier bo nocoj predlagal novo vlado

Pariz, 19. septembra - Francoski premier Michel Barnier je po današnjem odločilnem srečanju s partnerji z desnice in sredine uspel sestaviti vlado, ki bo "pripravljena delovati v korist Francije", in jo bo še nocoj predlagal predsedniku Emmanuelu Macronu, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz premierjevega urada.